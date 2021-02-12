В 2020 году россияне стали реже заранее бронировать билеты на авиа— и ж/д-направления

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В 2020 году россияне стали реже заранее бронировать билеты на самолеты и поезда. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

В прошлом году 63,8% авиапассажиров бронировали билеты максимум за семь дней до поездки. В 2019-м году показатель составлял лишь 56,7% клиентов. За четыре-шесть месяцев о поездке думали всего 1,6% россиян. Годом ранее показатель составлял 2,2%.

Путешествия за 8—10 дней планировали 26,4% россиян. За два-три месяца до вылета билеты приобретали 7,8% пассажиров. Лишь в 0,4% случаях авиабилеты приобретали за полгода.

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Тенденция распространилась и на путешествия на поезде. В 2020 году 67,7% поездок были забронированы максимум за неделю до отправления. 18,8% россиян приобретали билет за 8—14 дней, за 15—44 дня поездку планировали 16,1% россиян. За два месяца вперед поездку загадывали всего 3,4% россиян, передает RT.

Ранее федеральное агентство по туризму предупредило туроператоров о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка. Ведомство рекомендовало разработать туры, в том числе на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники.



Ольга Плешкова