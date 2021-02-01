В России могут запустить третий этап программы туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка. Ведомство рекомендовало разработать туры, включая предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники.

Это могут быть путевки выходного дня, в том числе программы для активного отдыха, спа-программы и санаторно-курортное лечение, событийные предложения на открытие летнего или круизного сезона и туры для школьников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств — 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплата путешествия должна быть совершена через карту «Мир», на нее же придет кешбэк, рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Вчера в туристический кешбэк за отдых по России предложили включить возможность компенсировать путешественникам часть средств на транспортные расходы.



Татьяна Леухина