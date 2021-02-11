Европарламент потребовал приостановить запуск АЭС в Белоруссии

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Европейские депутаты утверждают, что опасаются за безопасность станции.

На пленарной сессии Европарламента в четверг 642 депутата проголосовали за принятие резолюции. Против высказались только 29 парламентариев, еще 21 человек воздержался, передает ТАСС.

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Два дня назад в Белоруссию прибыла группа европейских экспертов, которые должны проверить безопасность технологий, применявшихся при строительстве станции.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.