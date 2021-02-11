Новости промышленности

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Европарламент потребовал приостановить запуск АЭС в Белоруссии

19:20, 11.02.2021
Европарламент потребовал приостановить запуск АЭС в Белоруссии
Фото: pixabay.com

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце. Европейские депутаты утверждают, что опасаются за безопасность станции.

На пленарной сессии Европарламента в четверг 642 депутата проголосовали за принятие резолюции. Против высказались только 29 парламентариев, еще 21 человек воздержался, передает ТАСС.

Источник: скриншот / youtube.com

Два дня назад в Белоруссию прибыла группа европейских экспертов, которые должны проверить безопасность технологий, применявшихся при строительстве станции.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

ПромышленностьЭнергетика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также