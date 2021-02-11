Цена биткоина достигла $48 399

В четверг стоимость биткоина побила очередной рекорд. По данным CoinMarketCap, средняя стоимость криптовалюты достигла $47,8 тысячи.

В ходе торгов цена биткоина достигала новой рекордной отметки в $48 399.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance за сутки биткоин подорожал на 6,13% — до $46 750,08.

Напомним, 9 февраля стоимость биткоина достигла $44 тысяч. Этот рост во многом обеспечила компания Tesla, сообщившая о планах вложить в криптовалюту $1,5 миллиарда.

С октября 2020 года криптовалюта подорожала более чем в два раза.

Напомним, в 2016—2017 годах курс биткоина рос рекордными темпами. Криптовалюта на пике превышала в цене $20 тысяч. Однако затем она так же катастрофически рухнула.

