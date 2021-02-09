Биткоин подорожал до $44 тысяч на заявлениях Tesla

В понедельник стоимость биткоина на торгах превысила $44 тысячи. Росту стоимости криптовалюты способствовали сообщения Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд.

Компания также сообщила о планах принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции, передает «Интерфакс».

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Курс криптовалюты на 20:53 по Москве составлял $43 215, что на 11,9% превышало уровень на закрытии предыдущих торгов, по данным CoinDesk. Котировки мартовских контрактов на биткойн на электронных торгах на CME взлетели на 14,9% — до $43 675.

Накануне биткоин пробил планку в $43 тысячи. С октября 2020 года криптовалюта подорожала более чем в два раза.

Напомним, в 2016—2017 годах курс биткоина рос рекордными темпами. Криптовалюта на пике превышала в цене $20 тысяч. Однако затем она также катастрофически рухнула.