В Нижнекамске арестован 16-летний подозреваемый в секс-насилии над ребенком
Сегодня Нижнекамский горсуд заключил под стражу 16-летнего подростка, задержанного накануне по подозрению в сексуальном насилии над 7-летней девочкой. Расследование этого дела находится на особом контроле в прокуратуре РТ, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Заседание суда по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Представитель прокуратуры города поддержал ходатайство следователя об аресте.
По данным источников «Реального времени», задержанный подросток вину не признает.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео нападения на ребенка, которое произошло в Нижнекамске 10 февраля. На кадрах видно, как парень силой уводит девочку в сторону. А через восемь минут тот же парень снова появляется в поле зрения камеры, убегая от кого-то. Уже в среду прошла информация о сексуальном насилии и активном розыске подозреваемого в красной куртке сотрудниками Росгвардии, полиции и вневедомственной охраны.
Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).ПроисшествияОбщество Татарстан
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