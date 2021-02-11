В Нижнекамске следователи проверяют информацию о сексуальном насилии в отношении ребенка

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Следственный комитет проверяет информацию о возможной попытке изнасилования семилетней девочки в Нижнекамске. Подозреваемого юношу задержали.

Прокуратура взяла проверку на особый контроль, передает телеканал НТР.

В среду информация о сексуальном насилии в отношении ребенка стала быстро распространяться в мессенджерах и социальных сетях. Автор сообщения рассказал, что подозреваемого в красной куртке ищут Росгвардия, сотрудники вневедомственной охраны и полиция.

Позже телеканал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек схватил за руку маленькую девочку, катающуюся с горки на тюбинге.