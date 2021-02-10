«Я уже 20 лет в фигурном катании». Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует завершить выступления на профессиональном уровне.
«Я одна из немногих фигуристок, кто продолжает карьеру в таком возрасте. Мне кажется, что когда я выхожу на лед и катаюсь, мой артистизм и интересные программы дают уверенность, что все не просто так. Я буду кататься до тех пор, пока тело позволяет», — заявила фигуристка в разговоре с «Матч ТВ».
При этом Туктамышева отметила, что ей становится с каждым годом сложнее соревноваться с более молодыми коллегами в женском фигурном катании. Несмотря на это, фигуристка не является сторонником введения возрастных ограничений в данном виде спорта.
«Наш вид спорта очень спрогрессировал. Поэтому нет смысла вводить возрастной ценз — мы остановим прогресс. Да, сложнее дольше оставаться в фигурном катании. Я уже 20 лет этим занимаюсь. Меня шокировала эта цифра, когда я об этом задумалась. Но фигурное катание стоит того, чтобы продолжать кататься», — сказала она.
Напомним, на прошлой неделе в Москве прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победителем первого розыгрыша командного турнира стала команда «Красная машина». Команда Алины Загитовой заработала по итогам Кубка Первого канала пять миллионов рублей.СпортФигурное катание
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