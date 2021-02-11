СМИ рассказали о подготовке терактов на уличных акциях в России

Террористы, подконтрольные запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах страны во время массовых уличных акций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным силовиков, лидеры террористических формирований «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад» (запрещена в РФ), «Аджанд аль Кавказ» и других структурно находящихся в «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) ведут подготовку наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, которые имеют российское происхождение или завербованы в граничащих с Россией странах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина