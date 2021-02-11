МВД, Следком и Генпрокуратура предупредили о незаконности акции с фонариками 14 февраля

Фото: Максим Платонов (архив)

МВД, Следственный комитет РФ и Генпрокуратура РФ выпустили новые предупреждения о незаконности призывов и участия в массовых акциях. Ранее соратники Алексея Навального предложили провести акцию с фонариками в поддержку политика.

В Генпрокуратуре РФ уточнили, что в социальных сетях распространяются сообщения с призывами граждан к участию в несанкционированных митингах. Надзорное ведомство напомнило, что за это грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Следком РФ заявил, что следователи возбудили и расследуют ряд уголовных дел, связанных с противоправными действиями по организации и проведению несанкционированных акций, состоявшихся в этом году.

Фото: Максим Платонов

«Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона», — сообщила пресс-служба ведомства.

В МВД тоже призвали граждан не участвовать «в незаконных акциях», рассказали об административной и уголовной ответственности за участие в них. В ведомстве напомнили о действиях ограничительных мер, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом в регионах.

На прошлой неделе мэрия Казани согласовала заявку активистов ряда партий на проведение митинга против задержаний и репрессий. Мероприятие разрешили провести на площади Тысячелетия у Центрального стадиона 14 февраля с 11.30 до 15 часов.