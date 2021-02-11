В Татарстане спрос на загородную недвижимость вырос на 60% за год

В Татарстане за год в два раза выросла цена за аренду загородного жилья — в 2020 году в месяц она составляла 30 тысяч рублей, это больше показателя 2019 года на 50%.



Подорожали и сами дома — за год цены на загородное жилье выросли на 11%, теперь дом обойдется покупателю в среднем в 2,1 млн рублей. При этом спрос на дома в республике вырос на 60%.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил подогревание интереса к сегменту в течение всего года, несмотря на его сезонную составляющую. Среди причин эксперт назвал локдаун и нестабильную эпидемиологическую обстановку, а еще пришедший с этим тренд на деурбанизацию.

Вывести категорию загородной недвижимости из многолетней стагнации помогли меры поддержки, например программа «Сельская ипотека», позволяющая регистрировать загородные объекты в упрощенном порядке. Также помогло расширение возможностей использования средств маткапитала — на строительство домов на садовых участках.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что татарстанцы в 2020 году интересовались недвижимостью чаще на 36%. Кадастровая палата РТ в 2020 году выдала из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) более 2,4 млн выписок, что больше на 3,6%, чем в 2019 году.

Маргарита Головатенко