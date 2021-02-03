Татарстанцы в 2020 году интересовались недвижимостью чаще на 36%

Кадастровая палата РТ в 2020 году выдала из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) более 2,4 млн выписок — это больше на 3,6%, чем в 2019 году. Большинство сведений выдано в электронной форме (93%) — более 2,2 млн. Выписок в бумажном варианте выдали более 180 тыс.



По итогам 2020 года рост числа запросов на выписки о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости составляет 130%: если в 2019 году количество запросов было около 400 тыс., то в 2020-м — почти 930 тыс.

В 2020 году ЕГРН предоставила порядка 110 тыс. выписок по запросам сведений об объекте недвижимости — это на 75% больше показателя 2019 года (62,4 тыс.). Почти на 27% больше выписок — о переходе прав на объект недвижимого имущества (40,5 тыс.)

Меньше на 24% выписок татарстанцы заказывали об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (247,5 тыс. в 2020 году и 459,3 тыс. в 2019 году).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Росреестр по Татарстану зафиксировал небывалую активность на рынке недвижимости в 2020 году.