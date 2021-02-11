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Браун из УНИКСа примет участие в конкурсе данков на Матче звезд

13:52, 11.02.2021
Браун из УНИКСа примет участие в конкурсе данков на Матче звезд
Фото: vk.com/unicsbasket

Определились все участники конкурса по броскам сверху на Матче звезд — 2021 Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В конкурсе примет участие баскетболист УНИКСа Джон Браун. Конкуренцию игроку казанского клуба составят Дерек Кук из «Цмоки-Минск», Александр Петенев из «Автодора» и Таюс Бэттл из «Енисея».

Ранее стало известно, что на конкурс трехочковых заявлен баскетболист УНИКСа Айзея Кэнаан. Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 14 февраля, где команда «Звезды России» сыграет против «Звезд мира».

Напомним, накануне УНИКС обыграл дома питерский «Зенит» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

СпортБаскетбол
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