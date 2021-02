Браун из УНИКСа примет участие в конкурсе данков на Матче звезд

Определились все участники конкурса по броскам сверху на Матче звезд — 2021 Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В конкурсе примет участие баскетболист УНИКСа Джон Браун. Конкуренцию игроку казанского клуба составят Дерек Кук из «Цмоки-Минск», Александр Петенев из «Автодора» и Таюс Бэттл из «Енисея».

Участники слэм-данк контеста на Матче Всех Звезд 2021 | We are happy to announce participants of Slam Dunk Contest at #vtballstar 2021:



John Brown III, @unicsbasket

Derek Cooke, @TsmokiMinsk

Aleksandr Petenev, @AvtodorSaratov

Tyus Battle, @BC_Enisey pic.twitter.com/ENICkpCe4C