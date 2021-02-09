Кэнаан примет участие в конкурсе трехочковых в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Стали известны участники конкурса трехочковых в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В конкурсе примут участие четыре баскетболиста. В числе участников — игрок УНИКСа Айзея Кэнаан, имеющий в нынешнем сезоне 44,1% попадания дальних бросков.
Его конкурентом станут Артем Комолов из «Нижнего Новгорода» (49,4%), Михаил Кулагин из «Енисея» (41,0%) и игрок «Астаны» Джеремайя Хилл (36,0%).
Напомним, ранее стали известны составы и тренеры команд на Матч всех звезд Лиги ВТБ.СпортБаскетбол
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