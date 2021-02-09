Новости спорта

19:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кэнаан примет участие в конкурсе трехочковых в Матче звезд Единой лиги ВТБ

18:54, 09.02.2021
Кэнаан примет участие в конкурсе трехочковых в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

Стали известны участники конкурса трехочковых в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В конкурсе примут участие четыре баскетболиста. В числе участников — игрок УНИКСа Айзея Кэнаан, имеющий в нынешнем сезоне 44,1% попадания дальних бросков.

Его конкурентом станут Артем Комолов из «Нижнего Новгорода» (49,4%), Михаил Кулагин из «Енисея» (41,0%) и игрок «Астаны» Джеремайя Хилл (36,0%).

Напомним, ранее стали известны составы и тренеры команд на Матч всех звезд Лиги ВТБ.

СпортБаскетбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также