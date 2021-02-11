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Евсеев отметил прогресс в игре «Рубина» под руководством Слуцкого

12:19, 11.02.2021
Евсеев отметил прогресс в игре «Рубина» под руководством Слуцкого
Фото: vk.com/ufafc

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил работу Леонида Слуцкого на посту рулевого казанского «Рубина». Специалист уверен, что команда под его руководством продолжит прогрессировать.

«По играм видно, что у казанцев налаживаются связи, игроки понимают требования тренера. Если на первом сборе были сумбурные игры, с разными сочетаниями футболистов, сейчас уже состав «Рубина» похож на тот, что заканчивал осеннюю часть, и структура игры видна. Думаю, казанцы будут прогрессировать и дальше, как это происходило с начала сезона при Слуцком», — написал Евсеев у себя в «Инстаграм».

Ранее «Рубин» провел заключительный матч в рамках второго сбора в Турции. Заново казанская команда соберется на сборах с 15 февраля.

Подробнее о выступлении «Рубина» на втором тренировочном сборе читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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