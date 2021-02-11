Евсеев отметил прогресс в игре «Рубина» под руководством Слуцкого

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил работу Леонида Слуцкого на посту рулевого казанского «Рубина». Специалист уверен, что команда под его руководством продолжит прогрессировать.

«По играм видно, что у казанцев налаживаются связи, игроки понимают требования тренера. Если на первом сборе были сумбурные игры, с разными сочетаниями футболистов, сейчас уже состав «Рубина» похож на тот, что заканчивал осеннюю часть, и структура игры видна. Думаю, казанцы будут прогрессировать и дальше, как это происходило с начала сезона при Слуцком», — написал Евсеев у себя в «Инстаграм».

Ранее «Рубин» провел заключительный матч в рамках второго сбора в Турции. Заново казанская команда соберется на сборах с 15 февраля.

Подробнее о выступлении «Рубина» на втором тренировочном сборе читайте в материале «Реального времени».