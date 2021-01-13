В Нижнекамске возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на лосей
В Нижнекамске возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте — полиция подозревает местных жителей в убийстве двух лосей. Об этом сообщает МВД по Татарстану.
Оперативники обнаружили в багажнике автомобиля и гаражных помещениях подозреваемых туши двух лосей в мешках, пять топоров и семь ножей. При обыске по месту жительства полиция изъяла охотничьи ружья, патроны, охотничьи билеты и лицензии на оружие. Помимо этого, в лесопосадке неподалеку от одного из промышленных предприятий Нижнекамска были обнаружены останки двух самок лосей и шкуры.
Сейчас проводится следствие, устанавливаются лица, причастные к незаконной охоте. Максимальное наказание по статье о незаконной охоте — лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, в Татарстане внесли изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории республики, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения.
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