Исследование: в Казани 7% таксистов работают только в ночную смену

В Казани 24% таксистов предпочитают работать в ночное время, при этом 7% выполняют заказы исключительно ночью. Каждый девятый таксист работает только вечером.

Около 44% казанских таксистов выбирают работу в светлое время суток (утро и день; день и вечер; утро, день, вечер). Остальные 32% водителей не придерживаются строгого графика и выполняют заказы в удобное для них время.

Таксисты-жаворонки в Казани начинают работать в промежутке с 4 до 8 утра и обслуживают клиентов по 10—12 часов с небольшими перерывами на отдых. Большинство же предпочитают работать от 8 до 10 часов в сутки, выяснили аналитики «Ситимобил».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В выходные казанские таксисты предпочитают начать смену рано утром и заканчивают примерно в 8-10 часов, а остальное время проводят с семьей. Другие же водители день проводят дома, а работают вечером.

В феврале в соцсетях жители Казани активно стали жаловаться на сервисы заказов такси, необоснованно взвинчивающие цены, в том числе и в выходные дни.



Татьяна Демина