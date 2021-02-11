Власти Челнов не согласовали митинг «Коммунистов России», предложив им возложить цветы к мемориалу

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Исполком Набережных Челнов не согласовал митинг «Коммунистов России» в защиту законных прав и интересов граждан и страны, запланированный на 21 февраля. Власти предложили горкому партии возложить цветы у мемориального комплекса «Родина-мать» с 10.30 до 10.45.

Свое решение власти автограда обосновали тем, что 21 февраля у стелы в Парке Победы, где «Коммунисты России» запланировали митинг, будут проводиться работы по благоустройству и санитарной очистке, флешмоб «Замела метелица» и конкурс «Снежные забавы». В исполкоме считают, что митинг партии создаст неудобства в проведении запланированных мероприятий.

Набережночелнинский горком «Коммунистов России» считает, что власти автограда поступили незаконно и необоснованно. Партия подготовила возражение и обратилась в прокуратуру Челнов за защитой конституционного права на митинг.

«На возложении цветов к мемориальному комплексу невозможно реализовать поставленные цели митинга, а именно обсудить важные для населения проблемы и выдвинуть требования к властям в защиту законных прав граждан и страны», — гласит сообщение на сайте Набережночелнинского горкома «Коммунистов России».

Ранее в Челнах суд оштрафовал писательницу Фаузию Байрамову за призывы к сепаратизму на 30 тыс. рублей.

Татьяна Демина