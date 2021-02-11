Исполком Казани разрешил разместить квартиры в построенном на месте комбината «Здоровье» комплексе

Фото: Ринат Назметдинов

Исполком Казани предоставил ООО «Евростройхолдинг+», ведущему стройку на месте снесенного комбината «Здоровье» на улице Право-Булачной, разрешение на условно разрешенный вид использования этого земельного участка под среднеэтажную жилую застройку в зоне коммерческого ядра центра города. Документ опубликован в сборнике документов мэрии Казани.

Об общественных обсуждениях этой возможности «Реальное время» писало в начале января, то есть в построенном на месте легендарного комбината «Здоровье» многофункциональном комплексе в перспективе смогут продавать квартиры.



Тогда собственник компании-застройщика и заказчика многофункционального комплекса ООО «Здоровье» Камиль Исхаков отрицал какую-либо вероятность смены назначения здания, построенного на месте комбината «Здоровье».

— Генеральный подрядчик, каким является «Евростройхолдинг +», так же, как собственник и арендатор земли, вправе обратиться в государственные органы с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка, — сообщил он «Реальному времени». — Они это сделали на будущее — дополнили на всякий случай. В будущем право использования земельного участка таким образом, возможно, будет частично реализовано, однако в настоящее время такое решение не принято, и говорить об этом преждевременно.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».