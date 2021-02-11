Перед 14 февраля спрос на шоколадные яйца в Татарстане вырос на 200%

На подарок своей второй половинке ко Дню Святого Валентина татарстанцы тратят в среднем 1,3 тыс. рублей. Чаще всего жители республики покупают наборы с гелем для душа, дезодорантом и кремами для рук. Лидируют также подарочные наборы с косметикой.



С 3 по 9 февраля у татарстанцев вырос спрос на электронику. Больше всего он увеличился на игры для приставок и ПК — на 150%. На втором месте по спросу в этой категории мобильные телефоны (+113%), на третьем — умные часы и браслеты (+38%).

Высокий спрос в преддверии Дня всех влюбленных наблюдается и на сладкие подарки. Так, в Татарстане на 200% вырос спрос на шоколадные яйца. Востребованными среди жителей республики стали также шоколадная и ореховая пасты (+67%) и шоколадные плитки (+45%), выяснили эксперты сервиса Яндекс.Маркет

Также накануне праздника на маркетплейсе татарстанцы стали чаще заказывать товары для туризма и отдыха на природе — на походные ножи и мультитулы спрос увеличился на 158%.



Уделяют внимание татарстанцы и товарам для создания романтической атмосферы: покупают воздушные шары (спрос вырос на 60%), вазы и декоративные свечи.

Фото: Максим Платонов (архив)



Также в этом году перед Днем всех влюбленных у татарстанцев на 49% вырос спрос на интимные товары, в частности вибраторы и стимуляторы. Средний чек в этой категории покупок составил 1 660 рублей.

Напомним, по результатам опроса «Авито», в этом году отмечать День святого Валентина решили 92% жителей Казани.