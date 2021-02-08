Опрос: Казань лидирует среди крупных городов РФ по числу желающих отметить День святого Валентина

В этом году День святого Валентина решили 92% жителей Казани. Это самый высокий процент среди крупных городов России. Об этом говорится в результатах опроса «Авито».

Набережные Челны также засветились в исследовании - они стали лидером по количеству тех, кто собирается отметить не выходя из дома (72%). В Казани отмечать праздник дома собираются 44% опрошенных, 25% выбрали рестораны, а 8% и вовсе игнорируют праздник.

Также 49% респондентов из столицы Татарстана собираются планируют устроить оригинальное свидание. По количеству желающих Казань также лидирует среди крупных городов.

Что касается подарков, то 74% жителей Казани планируют купить потратить на это не более 5 тыс. рублей. Треть (32%) собираются дарить косметику или парфюмерию.

Напомним, в прошлом году День святого Валентина в Казани был примечателен тем, что «упали» сервисы доставки еды.