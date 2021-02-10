Госдума приняла закон о повышении штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных и силовых органов на митингах повышаются от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Сейчас сумма штрафа варьируется от 500 до 1 тыс. рублей.

За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Также теперь устанавливается ответственность за нарушения порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия.

Фото: duma.gov.ru

Граждане могут получить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юрлица — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей, пишет RT.

Кроме того, согласно нововведениям, штраф полагается и за перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать.

Для граждан сумма штрафа составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

23 и 31 января в Казани и других российских городах прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, на последний митинг в Москве вышли 2 тысячи человек, в Татарстане — более 600. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против силовиков на несогласованных акциях.



Подробнее о том, как проходила вторая несанкционированная акция в столице Татарстана, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина