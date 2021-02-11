«Ростех» сообщил о разработке аппарата ИВЛ с функцией безопасной томографии

«Ростех» сообщил, что входящий в его состав холдинг «Швабе» разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который также будет иметь функцию томографии. Подчеркивается, что новая функция будет безопасной для человека.

Она осуществляется электроимпедансным методом, без излучения, передает пресс-служба «Ростеха». Этот метод основан на регистрации уровня электропроводности внутренних органов человека.

Аппарат АИВЛ-01 создан на Уральском оптико-механическом заводе им. Э.С. Яламова. Опытный образец уже изготовлен. Сейчас ведутся технические испытания в целях его регистрации в качестве медицинского изделия.

Напомним, что в 2020 году аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные «Ростехом», использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли семь пациентов. После этого приборы этой модели были отозваны Росздравнадзором. Летом их поставки восстановили.