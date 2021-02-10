Гендиректор «Пассажирских перевозок» прокомментировал пожар в маршрутке в Челнах

Гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин высказал свое мнение о подростках, из-за которых в Набережных Челнах сгорела маршрутка. Он выразил свое возмущение тем, что детская шалость могла привести к трагедии.

«Если вы ролик видели: машина вспыхнула за долю секунды, как спичечный коробок. А если бы они не смогли выйти? Дверь в задней части закрыта, а они впереди себя огонь разожгли. Там ведь еще кроме них были пассажиры!», — приводит слова Тятюшкина chelny-biz.ru.

Главный перевозчик автограда добавил, что микроавтобус принадлежал физическому лицу, но находился в аренде у компании с 2015 года. Сам автомобиль — 2012 года выпуска. Причиненный ущерб собственнику составил порядка 300 тысяч рублей.

Напомним, во вторник в Набережных Челнах на ходу загорелась маршрутка. Микроавтобус сгорел почти моментально. Позже выяснилось, что огонь вспыхнул из-за двух подростков. Правоохранители разбираются, произошло ли это умышленно или по неосторожности.