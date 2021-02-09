Один из причастных к пожару в челнинской маршрутке подростков оказался братом Агины Алтынбаевой

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Скандально известная челнинка Агина Алтынбаева оказалась связана с подростками, по чьей вине загорелась маршрутка в Набережных Челнах. Один из тинейджеров приходится ей братом, подтвердили «Реальному времени» источники в правоохранительных органах.

До этого Алтынбаева сама заявила, что пожар в микроавтобусе произошел из-за ее младшего брата, находящегося у челнинки на содержании.

«Я даже своих ни капли ругать за это не буду. Кто-то же должен был отомстить за всех обиженных пенсионеров и детей», — прокомментировала в соцсетях новость о пожаре Алтынбаева.

Фото: vk.com/nabchel

Напомним, прокуратура Татарстана назвала предварительную причину пожара: неосторожное обращение с огнем двух подростков 13 и 14 лет.

Агина Алтынбаева известна на всю Россию. Из-за своих неоднозначных выходок она уже не раз попадала в ток-шоу. Самым громким стал случай, когда «яжмать» всероссийского масштаба посадила своего 6-летнего сына за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля. После чего женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. За эти нарушения суд оштрафовал челнинку на 25 тысяч рублей.

