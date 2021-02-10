Власти Египта обнесли стеной Шарм-эш-Шейх для безопасности туристов

Фото: скриншот видео

В Египте курортный город Шарм-эш-Шейх обнесли бетонной стеной, чтобы обеспечить безопасность туристов. Это должно повысить его привлекательность после авиакатастрофы 2015 года и пандемии коронавируса.

Длина стены составляет 36 км, высота — 30 м, пишет Reuters. Стена отделяет город от синайской пустыни.

Губернатор Южного Синая Халед Фуда заверил, что туристам на курорте ничего не угрожает, это лишь мера предосторожности.

«Расстояние между курортами и местами сосредоточения исламистских повстанцев огромно. Кроме того, армия Египта сосредоточена на Северном и Южном Синае. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, просто так на курорт им попасть не удастся», — пояснил он.

Фото: : sharm-el-sheikh-airport.com

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Вплоть до 2019 года российские власти продолжали утверждать, что безопасность авиаперевозок в египетские курорты еще не достаточна. Возобновление полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду анонсировалось, но в 2020 году оно опять было отложено из-за пандемии коронавируса.