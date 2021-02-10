Бастрыкин поручил поставить на контроль дело о халатности, из-за которой инвалид из Казани не может получить жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о халатности сотрудников исполкома и муниципальных учреждений Казани.

Из-за их действии 16-летний подросток-инвалид, который имеет право на предоставление жилья вне очереди, не может его получить. Бастрыкин поручил территориальному следственному органу доложить о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению прав подростка, сообщается на сайте СКР.

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Ранее СМИ рассказали об истории 18-летней девушки-инвалида из Зеленодольска. Ее мать пятый год требует признать квартиру непригодной для проживания в ней инвалида-колясочника. По словам женщины, коляска ее 18-летней дочери с ДЦП не проходит в дверной проем, а чтобы выйти на улицу, ей приходится выносить девушку на руках с третьего этажа из-за отсутствия пандуса.

Татьяна Леухина