В Татарстане арестовали мужчину, задолжавшего 600 тысяч рублей по алиментам

Житель Спасского района Татарстана задолжал на содержание ребенка порядка 600 тысяч рублей. Суд ранее обязал его выплачивать четвертую часть дохода, но мужчина требования не выполнял, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.



На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и назначили ему 10 суток административного ареста.

Если мужчина в течение двух месяцев после этого не приступит к уплате алиментов, ему грозит уголовная ответственность — там санкции уже серьезнее: исправительные или принудительные работы до одного года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года. Мужчина не трудоустроен официально, поэтому расчет задолженности производится исходя из средней зарплаты по РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, недавно 38-летнего жителя Чистополя приговорили к шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком один год за задолженность по уплате алиментов на несовершеннолетних детей. Общая сумма задолженности составила свыше 988 тыс. рублей.

Маргарита Головатенко