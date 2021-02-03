В Татарстане осудили мужчину, задолжавшего почти миллион рублей алиментов

38-летнего жителя Чистополя приговорили к шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком один год за задолженность по уплате алиментов на несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Установлено, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года. Общая сумма задолженности составила свыше 988 тыс. рублей.

Ранее житель Чистополя уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, в 2020 году в республике разыскали 1 200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1 772 розыскных дела, что на 450 дел больше, чем в 2019 году. В прошлом году в республике с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минтруда РТ сообщили, что неработающим должникам по алиментам предлагается трудоустройство: на учет в службу занятости Татарстана поставили 349 таких лиц, из которых 108 человек устроились на работу.





Татьяна Демина