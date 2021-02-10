В некоторых домах Авиастроительного района Казани почти на сутки отключат воду

В Авиастроительном районе Казани почти на сутки отключат воду. Это связано с работами по подключению водопровода.

Отключение затронет дома по следующим адресам: ул. Белинского, 12/8, ул. Индустриальная, 15/12, ул. Лядова, 15, ул. Тимирязева, 8, 10/2, ул. Челюскина, 2/10, 8/12, 9, 10, 12/15, 35а. Воды не будет с 9.00 11 февраля до 6.00 12 февраля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В минувшие выходные около 10 высотных жилых домов по улицам Максимова и Лукина Авиастроительного района Казани остались без водоснабжения из-за аварии на городских коммунальных сетях. Причина — прорыв труб из-за сильных морозов в районе улицы Лукина.



В понедельник казанский «Водоканал» отменил запланированное ранее отключение воды в Приволжском районе Казани. Причиной стали холода, установившиеся в республике.