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«Водоканал» отложил отключение воды в Приволжском районе Казани из-за холодов

18:55, 08.02.2021
«Водоканал» отложил отключение воды в Приволжском районе Казани из-за холодов
Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский «Водоканал» отменил запланированное ранее отключение воды в Приволжском районе Казани. Причиной стали холода, установившиеся в республике.

Компания собиралась 9 февраля отключить воду в домах 22а, 24а, 24б и 24в на Оренбургском тракте, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Предполагалось, что воды не будет около суток, а за это время коммунальщики проведут необходимые работы на сетях водопровода.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Авиастроительном районе Казани произошла коммунальная авария, которая привела к полному отключению водоснабжения сразу в десятке многоквартирных домов по улице Лукина. Люди остались без воды на 8 часов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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