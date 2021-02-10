Президент Татарстана призвал поднимать зарплаты работникам агрохозяйств
Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал ряд руководителей агропромышленных хозяйств республики за низкую заработную плату рабочих.
«Эти люди [c низкой заплатой] приходят на работу, чтобы что-то унести, а не работать», — заметил Минниханов, призвав поднимать ее.
Отметим, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговой коллегии ведомства сообщил, что агропромышленная отрасль Татарстана испытывает острый дефицит молодых специалистов — на них приходится около 10%. Средняя зарплата составляет 28 тысяч рублей. В текущем году ее обещают увеличить на 12%.ПромышленностьАгропром Татарстан
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/202694-prezident-rt-vyskazalsya-o-zarplatah-rabotnikov-agrohozyaystv-tatarstana"???