Минсельхоз РФ приступил к субсидированию целевых контрактов на обучение специалистов

Фото: Минсельхозпрод РТ

С этого года Министерство сельского хозяйства России приступило к субсидированию целевых контрактов на обучение специалистов в высших учебных заведениях России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В Татарстане этой мерой воспользовались 60 хозяйств. 300 студентов татарстанских вузов пройдут оплачиваемую практику в «Агросиле-ГРУУП», в компании «Август» и РМХ.

По словам министра, отрасль испытывает острый дефицит молодых специалистов — на них приходится около 10%. Средняя зарплата составляет 28 тысяч рублей. В этом году ее обещают увеличить на 12%.

Фото: Минсельхозпрод РТ

Ранее Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работ в поле. В Татарстане в 2020 году на развитие сельского хозяйства выделили 14,4 млрд рублей. При этом из бюджета республики было выделено 10,5 млрд.

При этом первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев предложил отменить целевой прием в вузы. По его словам, предприятия зачастую заключают договоры об оплате обучения со слабыми абитуриентами, которые плохо учатся. В итоге предприятия не выполняют обязательства со своей стороны, а вуз не может отчислить такого студента. Он полагает, что зачислять нужно в вуз абитуриентов на общих основаниях.

Луиза Игнатьева