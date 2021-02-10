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Фильм «Гунда» российского режиссера стал претендентом на премию «Оскар»

13:09, 10.02.2021
Фильм «Гунда» российского режиссера стал претендентом на премию «Оскар»
Фото: kinopoisk.ru

Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского стал претендентом на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Об этом сообщает пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белый фильм посвящен жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Кинокартина снята без музыкального сопровождения, закадрового голоса. В кадре нет людей, нет закадрового голоса, однако кинокритики отметили «изысканно-красивый взгляд на животный мир», передают «Известия».

Фото: kinopoisk.ru

Вместе с «Гундой» в шорт-лист на получение премии входят 14 кинокартин.

Ранее в шорт-лист «Оскара» вошел российский фильм «Дорогие товарищи» режиссера Андрея Кончаловского, он значится в списке претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Кинокритик Роман Григорьев считает, что у нашего фильма есть шансы на получение премии, несмотря на то, что у российского фильма сильные конкуренты.

Ольга Плешкова
ОбществоКультура
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