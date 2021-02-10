Кинокритик прокомментировал включение фильма «Дорогие товарищи» в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT положительно оценил включение российского фильма «Дорогие товарищи!» (2020) режиссера Андрея Кончаловского в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Кинокритик считает, что у нашего фильма есть шансы на получение премии несмотря на то, что у российского фильма сильные конкуренты.

Действия в фильме разворачиваются в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода. Забастовка спровоцирована повышением цен и понижением зарплат. К забастовке присоединяются другие предприятия, это приводит к расстрелам и бойне на улицах города. Работница парткома Людмила верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением протестантов. Но когда в бойне на площади пропадает ее дочь-подросток, ее коммунистические убеждения рушатся. Людмила бросается на поиски своей дочери.



Главную роль сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая. Отметим, что фильм в прошлом году взял Специальный приз жюри на Венецианском фестивале.