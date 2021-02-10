В России облегчат получение статуса индивидуального предпринимателя

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что Федеральная налоговая служба упростит получения статуса индивидуального предпринимателя. Об этом он сообщил в Совете Федерации, пишет «РИА Новости».

Процедура будет занимать несколько минут, как при регистрации самозанятости. Это позволит облегчить и убыстрить процесс оплаты налогов.

Напомним, в октябре Минэкономразвития РФ продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2021 года. Он касается только малых организаций и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек.

Недавно Депутат Госдумы Владимир Гутенев оценил предложение своего коллеги Ивана Сухарева не взимать госпошлину с предпринимателей, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП. Гутенев назвал внимание к малому бизнесу правильным, но призвал продолжать ту политику, которую реализует правительство России и Минпромторг.