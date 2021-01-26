В Госдуме отреагировали на предложение освободить предпринимателей от госпошлин при первой регистрации бизнеса

Депутат Госдумы Владимир Гутенев, занимающий пост зампреда комитета по экономической политике, оценил заботу о бизнесе своего коллеги Ивана Сухарева, предложившего не взимать госпошлину с предпринимателей, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП.

Гутенев назвал внимание к малому бизнесу правильным, но призвал продолжать ту политику, которую реализует правительство России и Минпромторг.

Фото: gutenev-duma.ru

«Я имею в виду меры, направленные на обеспечение субсидируемыми процентными ставками, льготными кредитами, создание преференций в отдельных отраслях... Такую политику надо продолжать, расширять, проецировать активнее на регионы... Тогда мы увидим, что малый бизнес и индивидуальное предпринимательство начнут вновь активно регистрироваться, развиваться, превращаться в средние предприятия, в крупные», — приводит слова депутата RT.

При этом Гутенев подчеркнул, что эта инициатива показывает важность малого и среднего бизнеса для депутатов нижней палаты парламента.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах продлить действие лицензий предпринимателей из 10 сфер еще на год.