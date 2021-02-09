В Татарстане на развитие сельского хозяйства за год выделили почти 14,5 млрд рублей

В 2020 году в Татарстане на развитие сельского хозяйства выделили 14,4 млрд рублей. При этом из бюджета республики было выделено 10,5 млрд.

Производство продукции в отрасли выросло за минувший год на 4%, рассказал замглавы Минсельхозпрода РТ Ришат Хабипов. По его словам, прибыль сельхозпредприятий выросла до 13,2 млн рублей.

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Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве возросла на 12% и достигла 28 170 рублей, передает пресс-служба Госсовета РТ.

В Татарстане отмечен рекордный урожай зерновых и бобовых культур — 5200 тысяч тонн в весе после доработки. Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составил 528,6 тысяч тонн, объем производства молока — 1935,2 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятия Татарстана ожидают около 130 млрд рублей выручки. Ожидаемая рентабельность прогнозировалась на уровне 16%.

