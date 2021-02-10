В Казани предложили отменить целевой прием в вузы

Фото: realnoevremya

Первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев предложил отменить целевой прием в вузы. Предложение он озвучил во время выездного заседания комитета Госсовета РТ.

По его словам, предприятия зачастую заключают договоры об оплате обучения со слабыми абитуриентами, которые плохо учатся. В итоге предприятия не выполняют обязательства со своей стороны, а вуз не может отчислить такого студента. Это вредно для всех сторон в такой ситуации, уверен Леонтьев. Он полагает, что зачислять нужно в вуз абитуриентов на общих основаниях.

Иначе обстоят дела, когда предприятие во время обучения отбирает студентов, платит стипендию, помогает с темой диплома, практикой и позже — с трудоустройством. Такое целевое обучение необходимо поддерживать и развивать, уверен Александр Леонтьев.

Ранее правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы от «Единой России» Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова о предоставлении льгот детям силовиков при поступлении в находящиеся в ведении МВД и Росгвардии вузы.



Екатерина Аблаева