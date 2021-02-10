На приговор срочнику Шамсутдинову поступило три жалобы

Фото: кадр видео

На приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, осужденному за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, в суд подали три жалобы: две из них направили его адвокаты, одну — представитель потерпевших.



«Вернули жалобу одного из адвокатов Шамсутдинова. Ждем возражений и исправленную жалобу», — рассказали «РИА Новости» во Втором восточном окружном военном суде.

Представитель потерпевших обжаловал мягкость наказания, назначенного Шамсутдинову. Его адвокаты подали жалобу в связи с суровостью приговора.

Фото: кадр видео

Напомним, в январе второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима. Семьям восьми погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. Отметим, гособвинение просило приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы.

Происшествие случилось сенью 2019 года. Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. Присяжные признали его виновным в преступлении, но заслуживающим снисхождения.



Татьяна Демина