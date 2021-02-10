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Сергачев из «Тампы» стал 1-й звездой матча против «Нэшвилла»

09:11, 10.02.2021
Сергачев из «Тампы» стал 1-й звездой матча против «Нэшвилла»
Фото: twitter.com/TBLightning

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл в гостях «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим игроком встречи был признан воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев. Защитник «Тампы» сделал ассистентский хет-трик, отдав три результативные передачи за игру.

Второй звездой встречи стал Стивен Стэмкос, третьей — голкипер Андрей Василевский, отразивший 32 из 33 бросков.

После этой встречи в активе Сергачева стало 9 (0+9) набранных очков в 11 матчах сезона.

Напомним, ранее стало известно о переходе в «Тампу» экс-вратаря казанского «Ак Барса».

СпортХоккей
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