Сергачев из «Тампы» стал 1-й звездой матча против «Нэшвилла»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл в гостях «Нэшвилл Предаторз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим игроком встречи был признан воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев. Защитник «Тампы» сделал ассистентский хет-трик, отдав три результативные передачи за игру.

