В школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры блюд в столовых

Фото: Максим Платонов (архив)

В школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры готовых блюд в столовых учебных организаций. Об этом рассказала журналистам заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Больше всего обращений в части питания школьников — по поводу остывших блюд. В связи с этим и закупаются термощупы для проверки температуры.

Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане около 210 тыс. детей начальных классов получают бесплатное горячее питание. Стоимость блюда составляет 53 рубля 41 копейку, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее в Нижнекамскую школу №16 после жалоб в интернете прокуратура и специалисты Роспотребнадзора пришли проверить организацию питания учеников. В соцсетях распространилась фотография, как в школьной столовой ученикам подали кашу с подгоревшей курицей. Кроме того, детям вместо печенья выдавали вафли, а вместо мандаринов — яблоки.



На прошлой неделе мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что питание учеников в школе будут проверять по «показателю несъедаемости». Лучший результат — когда на тарелке остается 15%, а худший — 80%.



Татьяна Леухина