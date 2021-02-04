Новости общества

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры блюд в столовых

13:59, 04.02.2021
В школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры блюд в столовых
Фото: Максим Платонов (архив)

В школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры готовых блюд в столовых учебных организаций. Об этом рассказала журналистам заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Больше всего обращений в части питания школьников — по поводу остывших блюд. В связи с этим и закупаются термощупы для проверки температуры.

Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане около 210 тыс. детей начальных классов получают бесплатное горячее питание. Стоимость блюда составляет 53 рубля 41 копейку, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее в Нижнекамскую школу №16 после жалоб в интернете прокуратура и специалисты Роспотребнадзора пришли проверить организацию питания учеников. В соцсетях распространилась фотография, как в школьной столовой ученикам подали кашу с подгоревшей курицей. Кроме того, детям вместо печенья выдавали вафли, а вместо мандаринов — яблоки.

На прошлой неделе мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что питание учеников в школе будут проверять по «показателю несъедаемости». Лучший результат — когда на тарелке остается 15%, а худший — 80%.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем