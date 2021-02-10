Нижнекамск может получить 24 автобуса и шесть новых трамваев

Нижнекамск может получить в систему общественного транспорта 24 автобуса и шесть новых трамваев. Город подал заявку на участие в федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Сейчас идет этап рассмотрения возможности включения Нижнекамска в программу.

«Общая сумма поддержки составляет 551 миллион рублей, мы надеемся на поддержку федеральных органов власти, министерства транспорта РФ и РТ», — цитирует «НТР24» начальника отдела общественных перевозок ИК НМР Ленара Зарипова.

Фото: realnoevremya

Озвученная сумма покроет 60% стоимости транспорта. Остальное должны будут оплатить перевозчики, намеренные обновить свой автопарк.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов на коллегии ведомства сообщал, что в Нижнекамске пройдет тестирование новых форм управления пассажирскими перевозками.

Ольга Плешкова