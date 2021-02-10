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Нижнекамск может получить 24 автобуса и шесть новых трамваев

08:25, 10.02.2021
Нижнекамск может получить 24 автобуса и шесть новых трамваев
Фото: kzn.ru

Нижнекамск может получить в систему общественного транспорта 24 автобуса и шесть новых трамваев. Город подал заявку на участие в федеральной программе «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Сейчас идет этап рассмотрения возможности включения Нижнекамска в программу.

«Общая сумма поддержки составляет 551 миллион рублей, мы надеемся на поддержку федеральных органов власти, министерства транспорта РФ и РТ», — цитирует «НТР24» начальника отдела общественных перевозок ИК НМР Ленара Зарипова.

Фото: realnoevremya

Озвученная сумма покроет 60% стоимости транспорта. Остальное должны будут оплатить перевозчики, намеренные обновить свой автопарк.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов на коллегии ведомства сообщал, что в Нижнекамске пройдет тестирование новых форм управления пассажирскими перевозками.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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