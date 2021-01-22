В Минтрансе Татарстана рассказали о планах закупки общественного транспорта

В этом году Татарстан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приобретет 160 автобусов большой вместимости, 28 низкопольных троллейбусов и 18 низкопольных трамваев, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов на коллегии ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Ханифов также поручил провести анализ маршрутной сети в городах Татарстана с точки зрения эффективности движения.

При этом в Нижнекамске пройдет тестирование новых форм управления пассажирскими перевозками.

Ранее сообщалось, что в Челнах автобусы и трамваи из Москвы выйдут на маршруты в феврале.



Ольга Плешкова