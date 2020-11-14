В Татарстане сельхозпредприятия ожидают более 130 млрд рублей выручки

В Татарстане в отрасли сельского хозяйства ожидается более 130 млрд рублей выручки. Ожидаемая рентабельность прогнозируется на уровне 16%, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров во время совещания в доме правительства РТ.

Параллельно с уборочными работами сельхозпредприятия проводили осенние мероприятия под урожай следующего года.

В 2021 году минсельхозпрод РТ планирует применить по статье «приобретение минеральных удобрений» стимулирующий коэффициент 1,3 для хозяйств, у которых есть растворные комплексы. Такие фермы получат на 30% больше средств на каждый гектар своих посевов.

Фото: realnoevremya.ru

Зяббаров озвучил объемы субсидий, которые могут быть предоставлены районам, если они построят растворные комплексы до весны. С помощью них можно сэкономить на средствах защиты растений, повысить урожайность минимум на 20%, а также снизить химическую нагрузку на пашню.

— Мы 2021 год объявляем Годом масштабного обновления опрыскивателей. Приоритет надо отдать самоходным, так как они более производительны и более безопасны для механизатора при работе с ядохимикатами. Прошу руководителей хозяйств и холдингов, определяя свои потребности, провести соответствующую работу с производителями опрыскивателей, так как весной их в необходимом количестве не будет, — передает его слова пресс-служба президента РТ.