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Пашутин и Паскуаль выбраны главными тренерами на Матче всех звезд Лиги ВТБ

15:57, 03.02.2021
Пашутин и Паскуаль выбраны главными тренерами на Матче всех звезд Лиги ВТБ
Фото: vk.com/lokobasket

Стали известны составы тренерских штабов команд на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2021 в Москве.

Команду «Звезд России» возглавит рулевой БК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин, его помощником выбран и.о главного тренера «Химок» Андрей Мальцев.

Фото: vk.com/zenitbasket

«Звезды мира» выйдут под руководством Хавьера Паскуаля из питерского «Зенита». Помогать ему будет его клубный ассистент Иньиго Зорсано.

12 февраля тренеры определят стартовые пятерки команд.

Напомним, ранее стали известны составы на Матч всех звезд Лиги ВТБ.

СпортБаскетбол
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