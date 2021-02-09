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В Татарстане льготу по транспортному налогу будут начислять автоматически

18:23, 09.02.2021 1
В Татарстане льготу по транспортному налогу будут начислять автоматически
Фото: tatarstan.ru

Члены Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам на заседании поддержали законопроект о возможности установления беззаявительного порядка налоговой льготы транспортного налога для физлиц. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Если у гражданина несколько транспортных средств, льгота предоставляется в отношении транспортного средства с максимальной суммой исчисленного налога. По словам председателя Комитета Леонида Якунина, изменения позволят льготной категории граждан пользоваться правом на налоговую льготу, не посещая налоговый орган.

По итогам 2019 года в РТ насчитали более 19 тысяч льготников, из них порядка 2 тысяч имеют более одного транспортного средства.

Фото: realnoevremya.ru

Также на совещании сообщалось, что задолженность по искам о возмещении вреда окружающей среде в Татарстане по состоянию на 1 января 2021 года составила 600 млн рублей. Леонид Якунин выразил надежду на усиление работы Минэкологии и органов власти по ликвидации несанкционированных карьеров. Это, в свою очередь, положительно повлияет на экологию и размер поступающих в бюджет средств, сказал он.

Маргарита Голвоатенко
Справка

Льготами могут воспользоваться граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, имеющие в собственности автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) и др.

ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:06
    Когда эти льготы распространят на участников боевых действий как в других регионах России? Почему льготник в Москве имеет больше преференций чем льготник в другом регионе? А в Татарстане участники боевых действий вообще обделены во всех видах поддержки. Или у них кровь и пот пролитые другую цену имеют?
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