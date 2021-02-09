В Татарстане льготу по транспортному налогу будут начислять автоматически
Члены Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам на заседании поддержали законопроект о возможности установления беззаявительного порядка налоговой льготы транспортного налога для физлиц. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.
Если у гражданина несколько транспортных средств, льгота предоставляется в отношении транспортного средства с максимальной суммой исчисленного налога. По словам председателя Комитета Леонида Якунина, изменения позволят льготной категории граждан пользоваться правом на налоговую льготу, не посещая налоговый орган.
По итогам 2019 года в РТ насчитали более 19 тысяч льготников, из них порядка 2 тысяч имеют более одного транспортного средства.
Также на совещании сообщалось, что задолженность по искам о возмещении вреда окружающей среде в Татарстане по состоянию на 1 января 2021 года составила 600 млн рублей. Леонид Якунин выразил надежду на усиление работы Минэкологии и органов власти по ликвидации несанкционированных карьеров. Это, в свою очередь, положительно повлияет на экологию и размер поступающих в бюджет средств, сказал он.
Справка
Льготами могут воспользоваться граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, имеющие в собственности автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) и др.
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