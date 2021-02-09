В Татарстане льготу по транспортному налогу будут начислять автоматически

Члены Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам на заседании поддержали законопроект о возможности установления беззаявительного порядка налоговой льготы транспортного налога для физлиц. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.



Если у гражданина несколько транспортных средств, льгота предоставляется в отношении транспортного средства с максимальной суммой исчисленного налога. По словам председателя Комитета Леонида Якунина, изменения позволят льготной категории граждан пользоваться правом на налоговую льготу, не посещая налоговый орган.

По итогам 2019 года в РТ насчитали более 19 тысяч льготников, из них порядка 2 тысяч имеют более одного транспортного средства.

Фото: realnoevremya.ru

Также на совещании сообщалось, что задолженность по искам о возмещении вреда окружающей среде в Татарстане по состоянию на 1 января 2021 года составила 600 млн рублей. Леонид Якунин выразил надежду на усиление работы Минэкологии и органов власти по ликвидации несанкционированных карьеров. Это, в свою очередь, положительно повлияет на экологию и размер поступающих в бюджет средств, сказал он.



Маргарита Голвоатенко