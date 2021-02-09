Задолженность по искам о возмещении вреда окружающей среде в Татарстане составила 600 млн рублей
В Татарстане по состоянию на 1 января 2021 года задолженность по искам о возмещении вреда окружающей среде составила 599 млн рублей. Общая сумма исков за последние 4 года — 920 млн рублей, из которых взыскали только 57 млн рублей, что составляет 6% от суммы. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.
Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин выразил надежду на усиление работы Минэкологии и органов власти по ликвидации несанкционированных карьеров. Это, в свою очередь, положительно повлияет на экологию и размер поступающих в бюджет средств, сказал он.
В 2017—2020 годах плата за пользование природными ресурсами в бюджет республики составила почти 415 млн рублей. Наибольшие доходы приходятся на разовые платежи за пользование недрами.
Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ сообщили, что на проведение трех мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда по федпроекту «Чистая страна» Татарстану выделили 834 млн рублей.
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