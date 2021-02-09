Бармен в интервью порталу мэрии Казани рассказал об участии в конкурсе «Звезды гостеприимства» Татарстана

Фото: из личного архива А.Хакимуллина

Победителем конкурса «Звезды гостеприимства» в 2020 году стал бармен Артур Хакимуллин. Интервью с победителем опубликовано на сайте исполкома Казани.

На конкурсе Хакимуллин презентовал авторский коктейль под татарскую музыку.

«Мой коктейль был сделан на основе овощей, подача была в болгарском перце. И эта задумка неслучайна, мне хотелось донести мысль, что Татарстан — богатый, плодородный регион, с развитой аграрной отраслью. И у меня получилось, завоевал первое место», — рассказал победитель конкурса.

При этом с начала пандемии ему пришлось временно сменить профессию. Вместе с коллегами он устроился поваром, делал бургеры, пока заведения были закрыты.



На конкурсе «Звезды гостеприимства» определяются лучшие официанты, повара, бармены, горничные, экскурсоводы и так далее. В этом году было решено добавить номинации «Лучший кондитер» и «Лучший тревел-блогер».

Ольга Плешкова