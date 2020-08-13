Власти Казани перенесли на конец сентября конкурс «Звезды гостеприимства»
Исполком Казани перенес на конец сентября конкурс «Звезды гостеприимства». Речь идет о конкурсе профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий.
В постановлении исполкома говорится, что даты конкурса должны быть перенесены с 31 июля на 30 сентября.
На этом конкурсе определяются лучшие официанты, повара, бармены, горничные экскурсоводы и так далее. В этом году было решено добавить номинации «Лучший кондитер» и «Лучший трэвел-блогер».Общество Татарстан
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