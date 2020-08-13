Власти Казани перенесли на конец сентября конкурс «Звезды гостеприимства»

Фото: ealnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком Казани перенес на конец сентября конкурс «Звезды гостеприимства». Речь идет о конкурсе профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрий.

В постановлении исполкома говорится, что даты конкурса должны быть перенесены с 31 июля на 30 сентября.

На этом конкурсе определяются лучшие официанты, повара, бармены, горничные экскурсоводы и так далее. В этом году было решено добавить номинации «Лучший кондитер» и «Лучший трэвел-блогер».